Погода на сьогодні: майже по всій Україні дощі, температура до +14

У Києві дощ, вдень до +9

Погода на сегодня: 4 марта 2019 года на большинстве территории Украины ожидаются осадки, сухо только на юге, температура воздуха поднимется до +14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается дождь, температура воздуха днем от +10 до +14, ночью от +1 до +4. На севере Украины дождь с мокрым снегом, днем от +4 до +8, а ночью от -3 до 0. В центре также ожидают осадки, днем от +5 до +11, ночью от -2 до +2.

В восточных областях пройдет небольшой снег с дождем, температура днем от +4 до +6, ночью от -4 до -1. На юге Украины без осадков, днем от +7 до +11, ночью от -3 до 0. В Крыму днем от +6 до +8, ночью от -4 до -2.

Погода в Украине на 4 марта 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 4 марта ожидается дождь, днем от +7 до +9, ночью от -1 до +1, ветер юго-западный 7-12 м/сек.

Погода в Киеве и области на 4 марта 2019