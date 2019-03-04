Погода на сьогодні: майже по всій Україні дощі, температура до +14

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощ, вдень до +9

Погода на сьогодні: 4 березня 2019 року на більшості території України очікуються опади, сухо лише на півдні, температура повітря підніметься до +14. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується дощ, температура повітря вдень від +10 до +14, вночі від +1 до +4. На півночі України дощ з мокрим снігом, вдень від +4 до +8, а вночі від -3 до 0. У центрі також очікують опади, вдень від +5 до +11, вночі від -2 до +2.

У східних областях пройде невеликий сніг з дощем, температура вдень від +4 до +6, вночі від -4 до -1. На півдні України без опадів, вдень від +7 до +11, вночі від -3 до 0. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від -4 до -2.

Погода в Україні на 4 березня 2019

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 4 березня очікується дощ, вдень від +7 до +9, вночі від -1 до +1, вітер південно-західний 7-12 м/с.

Погода в Києві та області на 4 березня 2019