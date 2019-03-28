Погода на сьогодні: Україну накриє похолодання

Погода на сьогодні: 28 березня на заході України пройдуть дощі з мокрим снігом, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до +10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході переважно дощі з мокрим снігом, вдень від +6 до +10, вночі від -4 до +1. На півночі без опадів, вдень від +5 до +8, а вночі від -2 до -5. В центрі переважно сухо, вдень від +5 до +8, вночі від -3 до +1.

На сході без опадів, вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +2. На півдні дощі з мокрим снігом пройдуть тільки в Запорізькій області, вдень від +6 до +10, вночі від -3 до +1. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 28 березня сухо і малохмарно, вдень від +5 до +7, вночі від -2 до -4, вітер північний 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області