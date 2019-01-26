Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями дощі, вдень до -4

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується сніг, вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 26 січня 2019 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території з дощем, температура повітря вдень опуститься до -4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується сніг, температура повітря вдень від -4 до +1, вночі від -2 до -10. На півночі України вдень очікується невеликий сніг, температура повітря від -1 до -4, вночі від -10 до -14. У центрі сніг з дощем, вдень від -2 до +4, вночі від -6 до -11.

У східних областях сніг з дощем, температура вдень від -1 до +2, вночі від -6 до -13. На півдні України очікуються дощі, вдень від +2 до +5, вночі від -4 до +2. У Криму вдень від +8 до 10, вночі від +3 до +5.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 26 січня очікується сніг, вдень від -1 до -3, вночі від -10 до -12, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області