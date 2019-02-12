Погода на сьогодні: в Україні сніг, місцями з дощем, вдень до +13

У Києві сніг, вдень від 0 до +2

Погода на сегодня: 12 февраля 2019 года на западе и севере Украины ожидается снег, на остальной территории с дождем, температура воздуха днем поднимется до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидаются снегопады, температура воздуха днем от 0 до +4, ночью от -1 до +2. На севере Украины тоже выпадет снег, днем от 0 до +3, ночью от 0 до +3. В центре прогнозируется снег с дождем, днем от +1 до +6, ночью от 0 до +3.

В восточных областях без осадков только в Луганской области, температура днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2. На юге Украины снег с дождем, днем от +5 до +9, ночью от +2 до +4. В Крыму дожди, днем от +11 до +13, ночью от +3 до +5.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 12 февраля ожидается снег, днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области