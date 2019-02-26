Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +6

У Києві вдень до +3

Погода на сегодня: 26 февраля 2019 года почти на всей территории Украины ожидается снег с дождем, температура воздуха поднимется до +6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков только во Львовской, Волынской и Закарпатской областях, температура воздуха днем от +2 до +6, ночью от -2 до +1. На севере Украины снег с дождем, днем от +1 до +4, а ночью от -1 до +1. В центре днем от +2 до +4, ночью от -2 до +1.

В восточных областях пройдет небольшой снег с дождем, температура днем от +2 до +4, ночью от 0 до -3. На юге Украины днем от +3 до +5, ночью от 0 до -3. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 26 февраля ожидается небольшой снег с дождем, днем от +1 до +3, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области