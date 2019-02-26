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Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +6

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень до +3

Погода на сьогодні: 26 лютого 2019 року майже на всій території України очікується сніг з дощем, температура повітря підніметься до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів тільки у Львівській, Волинській та Закарпатській областях, температура повітря вдень від +2 до +6, вночі від -2 до +1. На півночі України сніг з дощем, вдень від +1 до +4, а вночі від -1 до +1. В центрі вдень від +2 до +4, вночі від -2 до +1.

У східних областях пройде невеликий сніг з дощем, температура вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -3. На півдні України вдень від +3 до +5, вночі від 0 до -3. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +6

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 26 лютого очікується невеликий сніг з дощем, вдень від +1 до +3, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +6

Фото: погода в Києві та області

 

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