Погода на сьогодні: в Україні сніг з дощем, вдень до +5

У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сегодня: 14 февраля 2019 года на западе, севере и местами в центре Украины ожидается снег с дождем, в остальных регионах без осадков, температура воздуха днем поднимется до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе прогнозируется снег с дождем, температура воздуха днем от 0 до +5, ночью от -3 до +2. На севере Украины днем от -2 до +2, ночью от -1 до -4. В центре днем от 0 до +2, ночью от -2 до -5, снег с дождем ожидается только в Черкасской и Кировоградской областях.

В восточных областях без осадков, температура днем от -1 до +2, ночью от -2 до -5. На юге Украины днем от +1 до +5, ночью от -2 до -5. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от 0 до -2.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 14 февраля ожидается снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области