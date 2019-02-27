Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8

У Києві без опадів, вдень до +3

Погода на сегодня: 27 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, на востоке может пройти небольшой снег, температура воздуха поднимется до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +1 до +8, ночью от -1 до +2. На севере Украины днем от -1 до +3, а ночью от -1 до +1. В центре тоже преимущественно сухо, снег ожидается только в Днепропетровской области, днем от +1 до +4, ночью от -1 до -1.

В восточных областях пройдет небольшой снег, температура днем от 0 до +3, ночью от 0 до -2. На юге Украины без осадков, днем от +2 до +6, ночью от -1 до +2. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 27 февраля без осадков, днем от +1 до +3, ночью от -1 до +1, ветер северный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области