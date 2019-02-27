ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до +3

Погода на сьогодні: 27 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, на сході може пройти невеликий сніг, температура повітря підніметься до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +1 до +8, вночі від -1 до +2. На півночі України вдень від -1 до +3, а вночі від -1 до +1. У центрі також переважно сухо, сніг очікується лише в Дніпропетровській області, вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -1.

У східних областях пройде невеликий сніг, температура вдень від 0 до +3, вночі від 0 до -2. На півдні України без опадів, вдень від +2 до +6, вночі від -1 до +2. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 лютого без опадів, вдень від +1 до +3, вночі від -1 до +1, вітер північний 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8

Фото: погода в Києві та області

Синоптики попередили про сильний вітер на заході України
Новини України синоптикиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся