Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +9

У Києві без опадів, вдень до +6

Погода на сегодня: 25 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, на востоке может пройти небольшой снег с дождем, температура воздуха поднимется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +4 до +9, ночью от -1 до -4. На севере Украины днем от +1 до +6, а ночью от 0 до -4. В центре тоже сухо и без осадков, днем от +2 до +5, ночью от -1 до -5.

В восточных областях пройдет небольшой снег с дождем, температура днем от +1 до +3, ночью от -3 до -7. На юге Украины днем от +2 до +6, ночью от -6 до -9. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от -4 до -6.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 25 февраля без осадков, днем от +4 до +6, ночью от 0 до -2, ветер западный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области