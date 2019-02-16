Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +9

У Києві вдень від +3 до +5

Погода на сегодня: 16 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, снег с дождем пройдет местами в северных и восточных областях, температура воздуха днем поднимется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +2 до +9, ночью от -6 до +2. На севере Украины снег с дождем ожидается только в Сумской области, днем от 0 до +5, ночью от -3 до +2. В центре днем от +1 до +4, ночью от -2 до +1.

В восточных областях снег с дождем, температура днем от +1 до +3, ночью от -1 до -5. На юге Украины днем от +3 до +6, ночью от -3 до +1. В Крыму днем от +4 до +6, ночью от -2 до -4.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 16 февраля без осадков, днем от +3 до +5, ночью от 0 до +2, ветер западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области