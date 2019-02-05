Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8

У Києві сніг, вдень від +1 до +3

Погода на сегодня: 5 февраля 2019 года на севере и местами на западе Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается снег в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, температура воздуха днем от +1 до +4, ночью от -1 до +3. На севере Украины снег, температура воздуха днем от 0 до +3, ночью от -2 до +2. В центре без осадков, днем от +1 до +5, ночью от 0 до +3.

В восточных областях сухо, температура днем от 0 до +4, ночью от -2 до +1. На юге Украины днем от +5 до +8, ночью от +1 до +4. В Крыму днем от +6 до +8, ночью от +2 до +4.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 5 февраля ожидается снег, днем от +1 до +3, ночью от 0 до -2, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области