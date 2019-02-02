Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, удень до +10

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 2 лютого 2019 року на півночі та місцями на заході України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується сніг з дощем в усіх регіонах, крім Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, температура повітря вдень від +2 до +9, вночі від -2 до +3. На півночі України сніг з дощем, температура повітря вдень від +1 до +3, вночі від -1 до +3. У центрі без опадів, вдень від -1 до +4, вночі від -3 до +2.

У східних областях без опадів, температура вдень від +2 до +4, вночі від -4 до +2. На півдні України сухо, вдень від +4 до +9, вночі від -1 до +3. У Криму вдень від +8 до +10, вночі від +2 до +4.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 2 лютого очікується сніг з дощем, вдень від +1 до +3, вночі від +1 до +3, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області