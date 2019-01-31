Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +13

У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сегодня: 31 января 2019 года на западе Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается снег с дождем, температура воздуха днем от -1 до +3, ночью от -2 до +3. На севере Украины преимущественно без осадков, температура воздуха днем от -1 до +2, ночью от 0 до -3. В центре днем от -1 до +4, ночью от -3 до +2.

В восточных областях без осадков, температура днем от -1 до +3, ночью от -3 до +2. На юге Украины дожди пройдут только в Одесской области, днем от +5 до +10, ночью от 0 до +3. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +3 до +5.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 31 января ожидается снег, днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области