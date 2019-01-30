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Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, вдень до +10

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, вдень до +10
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +2 до +4

Погода на сьогодні: 30 січня 2019 року заході України очікується сніг з дощем, на решті території дощі, температура повітря вдень підніметься до +10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується сніг з дощем, температура повітря вдень від +1 до +5, вночі від -5 до +3. На півночі України дощі, температура вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1. В центрі вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +4.

У східних областях дощі, температура вдень від +2 до +4, вночі від -2 до -5. На півдні України вдень від +6 до +10, вночі від +2 до +6. У Криму вдень від +8 до +10, вночі від +3 до +5.

Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, вдень до +10

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 30 січня очікуються дощі, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, вдень до +10

Фото: погода в Києві та області

Синоптики попереджають про туман 29-30 січня
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