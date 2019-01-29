Погода на сьогодні: в Україні переважно сніг з дощем, вдень до +9

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сегодня: 29 января 2019 года на западе, севере и в центре Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидается снег с дождем, температура воздуха днем от +1 до +4, ночью от 0 до -4. На севере Украины днем также небольшой снег с дождем, температура воздуха от -3 до +3, ночью от -2 до -9. В центре днем от -2 до +4, ночью от -6 до -11.

В восточных областях без осадков, температура днем от 0 до -3, ночью от -7 до -10. На юге Украины дожди пройдут только в Одесской области, днем от +4 до +9, ночью от -4 до +1. В Крыму днем от +7 до +9, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 29 января ожидается снег с дождем, днем от +1 до +3, ночью от -2 до -4, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области