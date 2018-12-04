Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +6

У Києві вдень від 0 до -2
Погода на сьогодні: 4 грудня 2018 на заході України місцями пройде сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -5 до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів лише у Чернівецькій і Хмельницькій областях, температура повітря вдень від 0 до +5, вночі від -1 до -6. У північних областях буде хмарно з проясненнями, вдень від 0 до -2, вночі від -5 до -12. У центральній частині теж без опадів, вдень від 0 до -3, вночі від -9 до -12.
На сході хмарно з проясненнями, вдень від -6 до +1, вночі від -7 до -13. На півдні сонячно, температура вдень від 0 до +6, вночі від -3 до -7. У Криму сонячно і без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від -1 до +1.
Фото: погода в Україні 4 грудня
У столиці України 4 грудня переважно сонячно, вдень від 0 до -2, вночі від -7 до -9. Вітер південний, 5-10 м/с.
Фото: погода в Києві та області