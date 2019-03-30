В Україні сьогодні очікується потепління

Погода на сьогодні: 30 березня на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, вдень від +12 до +15, вночі від +2 до +6. На півночі сухо і малохмарно, вдень від +10 до +14, а вночі від +3 до +6. В центрі теж без опадів, вдень від +10 до +13, вночі від +1 до +4.

На сході вдень від +10 до +13, вночі від 0 до +4. На півдні вдень від +11 до +14, вночі від 0 до +3. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від 0 до +2.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні на вихідних буде ясною, теплою і сонячною. У неділю в середньому по країні очікується по-справжньому весняна погода. Температура повітря становитиме від +12 до +18, у той же час в нічний час буде холодно, а у східних областях місцями повітря промерзне до -2.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 30 березня сухо і малохмарно, вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області