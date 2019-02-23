Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень -7

У Києві вдень від -3 до -5

Погода на сегодня: 23 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха опустится до -7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от -1 до -5, ночью от -5 до -10. На севере Украины днем от -3 до -7, ночью от -7 до -15. В центре тоже сухо и без осадков, днем от -2 до -6, ночью от -7 до -13.

В восточных областях осадков не ожидается, температура днем от -2 до -6, ночью от -8 до -12. На юге Украины днем от -2 до -5, ночью от -6 до -9. В Крыму днем от -2 до -4, ночью от -2 до -5.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 23 февраля без осадков, днем от -3 до -5, ночью от -7 до -9, ветер северный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области