Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сегодня: 9 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +1 до +6, ночью от -1 до -9. На севере Украины днем от -3 до +1, ночью от -7 до -10. В центре днем от -2 до +2, ночью от -5 до -11.

В восточных областях сухо, температура днем от -3 до +1, ночью от -7 до -10. На юге Украины днем от +1 до +4, ночью от 0 до -5. В Крыму днем от +5 до +7, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 9 февраля сухо, днем от -1 до +1, ночью от -7 до -9, ветер южный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области