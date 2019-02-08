Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +7

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сегодня: 8 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, снег с дождем ожидается только в Крыму, температура воздуха днем поднимется до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +1 до +7, ночью от -2 до -6. На севере Украины днем от -2 до +1, ночью от -5 до -8. В центре днем от -1 до +1, ночью от -4 до -7.

В восточных областях сухо, температура днем от -2 до +1, ночью от -4 до -7. На юге Украины днем от 0 до +2, ночью от -2 до -5. В Крыму ожидается снег с дождем, днем от +3 до +5, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 8 февраля сухо, днем от -1 до +1, ночью от -5 до -7, ветер южный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области