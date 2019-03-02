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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Новини » Суспільство    02.03.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до +1

Погода на сьогодні: 2 березня 2019 року на території України переважно без опадів, сніг очікується лише на сході, температура повітря підніметься до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від 0 до +6, вночі від -6 до +1. На півночі України сніг очікується лише в Сумській області, вдень від -1 до +1, а вночі від -4 до -7. У центрі сухо і хмарно, вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -6.

У східних областях пройде невеликий сніг, температура вдень від -1 до +2, вночі від -3 до -5. На півдні України без опадів, вдень від 0 до +5, вночі від -4 до +1. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 2 березня без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -7, вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Фото: погода в Києві та області

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