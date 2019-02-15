Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сегодня: 15 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +2 до +6, ночью от -3 до +1. На севере Украины днем от +1 до +4, ночью от 0 до -9. В центре днем от +1 до +4, ночью от -1 до -5.

В восточных областях тоже без осадков, температура днем от -1 до +2, ночью от -6 до -12. На юге Украины днем от +2 до +5, ночью от -5 до +1. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 15 февраля без осадков, днем от +1 до +3, ночью от 0 до -2, ветер западный, 3-8 м/с.

Фото: погода в Киеве и области