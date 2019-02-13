Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

У Києві вдень від 0 до +2

Погода на сегодня: 13 февраля 2019 года на территории Украины без осадков, температура воздуха днем поднимется до +6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе осадков не ожидается, температура воздуха днем от 0 до +3, ночью от -1 до -5. На севере Украины днем от 0 до +3, ночью от -1 до -4. В центре днем от 0 до +4, ночью от 0 до -3.

В восточных областях без осадков, температура днем от +1 до +4, ночью от -2 до +1. На юге Украины днем от +1 до +5, ночью от -1 до +4. В Крыму днем от +4 до +6, ночью от +2 до +4.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 13 февраля без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области