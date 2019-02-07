Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сегодня: 7 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от -1 до +6, ночью от -1 до -6. На севере Украины днем от -1 до +1, ночью от -2 до -5. В центре днем от -1 до +1, ночью от -3 до -5.

В восточных областях преимущественно сухо, температура днем от -1 до +1, ночью от -3 до -5. На юге Украины днем от 0 до +2, ночью от -4 до +1. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 7 февраля ожидается снег, днем от -1 до +1, ночью от -2 до -4, ветер северный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области