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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +13

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +13
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +3 до +5

Погода на сьогодні: 4 лютого 2019 року в Україні без опадів, хмарно, місцями з проясненням, температура повітря вдень підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікується без опадів, хмарно, температура повітря вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +4. На півночі України хмарно, температура повітря вдень від +3 до +6, вночі від +1 до +3. У центрі без опадів, вдень від +3 до +7, вночі від +1 до +3.

У східних областях без опадів, температура вдень від +2 до +9, вночі від -2 до +4. На півдні України хмарно з проясненням, вдень від +8 до +12, вночі від +2 до +5. У Криму вдень від +11 до +13, вночі від +2 до +4.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +13

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 4 лютого без опадів, вдень від +3 до +5, вночі від +1 до +3, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +13

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