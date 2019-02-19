Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +11

У Києві вдень від +4 до +6

Погода на сегодня: 19 февраля 2019 года на территории Украины без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +5 до +11, ночью от -4 до +2. На севере Украины днем от -1 до +6, ночью от -5 до -11. В центре днем от +2 до +7, ночью от -4 до -8.

В восточных областях осадков не ожидается, температура днем от -1 до +2, ночью от -7 до -11. На юге Украины днем от +2 до +7, ночью от 0 до -6. В Крыму днем от +4 до +6, ночью от -4 до -6.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 19 февраля без осадков, днем от +4 до +6, ночью от -5 до -7, ветер южный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области