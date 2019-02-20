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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, удень до +10

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, удень до +10
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +4 до +6

Погода на сьогодні: 20 лютого 2019 року на заході і півночі України пройде дощ, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень від +4 до +10, вночі від -2 до +3. На півночі України теж дощі, в Сумській області зі снігом, від +2 до +6, вночі від -7 до +1. В центрі вдень від +3 до +6, вночі від 0 до -5.

У східних областях опадів не очікується, температура вдень від +2 до +5, вночі від -5 до -9. На півдні України вдень від +4 до +10, вночі від -5 до +2. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від -1 до -3.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, удень до +10

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 20 лютого без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від -1 до +1, вітер західний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, удень до +10

Фото: погода в Києві та області

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