ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Погода на сьогодні: в Україні хмарно, місцями дощ з мокрим снігом, вдень до +7

Новини » Суспільство    02.01.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні хмарно, місцями дощ з мокрим снігом, вдень до +7
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці України 2 січня очікується сніг, вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 2 січня 2019 року в Україні хмано, місцями дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -9 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни сьогодні очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +2, вночі від -3 до +2. На півночі України можливий сніг, вдень від -1 до +2, вночі від -5 до +1. У центрі країни невеликий сніг, вдень від -1 до +2, вночі від -5 до 0.

У східних областях без опадів, вдень від -3 до -2, а вночі від -9 до -1. На півдні хмарно, температура вдень від 0 до +3, вночі від -2 до 0. У Криму без опадів, вдень від +5 до +7, вночі від -1 до +1.

погода в Україні на 2 січня

Фото: погода в Україні на 2 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 2 січня очікується невеликий сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1, вітер 7-12 м/с.

погода в Києві та області на 2 січня

Фото: погода в Києві та області на 2 січня

Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся