Погода на сьогодні: в Україні хмарно, місцями дощ з мокрим снігом, вдень до +7

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці України 2 січня очікується сніг, вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 2 січня 2019 року в Україні хмано, місцями дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -9 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході країни сьогодні очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +2, вночі від -3 до +2. На півночі України можливий сніг, вдень від -1 до +2, вночі від -5 до +1. У центрі країни невеликий сніг, вдень від -1 до +2, вночі від -5 до 0.

У східних областях без опадів, вдень від -3 до -2, а вночі від -9 до -1. На півдні хмарно, температура вдень від 0 до +3, вночі від -2 до 0. У Криму без опадів, вдень від +5 до +7, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні на 2 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 2 січня очікується невеликий сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1, вітер 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області на 2 січня