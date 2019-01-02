Погода на сегодня: в Украине облачно, местами дождь с мокрым снегом, днем до +7

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице Украины 2 января ожидается снег, днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 2 января 2019 года в Украине хмано, местами дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от -9 до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе страны сегодня ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +2, ночью от -3 до +2. На севере Украины возможен снег, днем от -1 до +2, ночью от -5 до +1. В центре страны небольшой снег, днем от -1 до +2, ночью от -5 до 0.

В восточных областях без осадков, днем от -3 до -2, ночью от -9 до -1. На юге облачно, температура днем от 0 до +3, ночью от -2 до 0. В Крыму без осадков, днем от +5 до +7, ночью от -1 до +1.

Фото: погода в Украине на 2 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 2 января ожидается небольшой снег, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1, ветер 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области на 2 января