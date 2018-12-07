Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура до +2

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 7 грудня 2018 на сході і заході України очікується сніг, місцями з дощем, температура повітря вдень від -2 до +2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -2 до +2, вночі від -3 до -8. У північних областях хмарно, вдень від -3 до +1, вночі від -4 до -7. У центрі сніг очікується в Полтавській і Дніпропетровській областях, вдень від 0 до -3, вночі від -3 до -7.

На сході сніг, вдень від 0 до -2, вночі від -1 до -3. На півдні хмарно і переважно без опадів, температура вдень від -1 до +2, вночі від -1 до -4. У Криму вдень від 0 до +2, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні 7 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 7 грудня без опадів, вдень від -1 до -3, вночі від -5 до -7. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області