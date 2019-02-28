Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг та дощі, вдень до +12

У Києві без опадів, вдень до +9

Погода на сегодня: 28 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, на востоке ожидается снег, температура воздуха поднимется до +12. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе преимущественно без осадков, возможен небольшой дождь в Ровенской и Закарпатской областях, температура воздуха днем от +7 до +12, ночью от -3 до +2. На севере Украины ожидается снег, местами с дождями, днем от +1 до +9, а ночью от 0 до -3. В центре сухо, днем от +2 до +8, ночью от 0 до -3.

В восточных областях пройдет небольшой снег, температура днем от 0 до +3, ночью от 0 до -3. На юге Украины без осадков, днем от +2 до +11, ночью от -3 до +1. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от 0 до -2.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 28 февраля без осадков, днем от +7 до +9, ночью от 0 до -2, ветер западный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области