Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +9

У Києві сніг, вдень від 0 до +2

Погода на сегодня: 6 февраля 2019 года на севере и местами в центре и на западе Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе снег с дождем пройдет во Львовской и Хмельницкой областях, температура воздуха днем от 0 до +6, ночью от 0 до -4. На севере Украины снег, в Сумской области с дождем, днем от -1 до +2, ночью от -3 до +1. В центре снег, местами с дождем, днем от 0 до +4, ночью от -3 до +2.

В восточных областях преимущественно сухо, температура днем от 0 до +4, ночью от -1 до -4. На юге Украины днем от +3 до +6, ночью от -2 до +2. В Крыму днем от +7 до +9, ночью от 0 до +2.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 6 февраля ожидается снег, днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области