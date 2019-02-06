Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сніг, вдень від 0 до +2

Погода на сьогодні: 6 лютого 2019 року на півночі та місцями в центрі і на заході України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сніг з дощем пройде у Львівській та Хмельницькій областях, температура повітря вдень від 0 до +6, вночі від 0 до -4. На півночі України сніг, у Сумській області з дощем, вдень від -1 до +2, вночі від -3 до +1. У центрі сніг, місцями з дощем, вдень від 0 до +4, вночі від -3 до +2.

У східних областях переважно сухо, температура вдень від 0 до +4, вночі від -1 до -4. На півдні України вдень від +3 до +6, вночі від -2 до +2. У Криму вдень від +7 до +9, вночі від 0 до +2.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 6 лютого очікується сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області