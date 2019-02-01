Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +8

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сегодня: 1 февраля 2019 года на севере, в центре и местами на западе Украины ожидается снег с дождем, температура воздуха днем поднимется до +8. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе преимущественно без осадков, однако местами возможен снег с дождем, температура воздуха днем от +1 до +4, ночью от -4 до +1. На севере Украины днем от 0 до +3, ночью от -2 до +1. В центре днем от +2 до +4, ночью от -2 до +1.

В восточных областях малооблачно и без осадков, температура днем от 0 до +4, ночью от -0 до -3. На юге Украины днем от +3 до +6, ночью от +1 до +3. В Крыму днем от +6 до +8, ночью от +1 до +3.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 1 февраля ожидается снег с дождем, днем от +1 до +3, ночью от -1 до +1, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Фото: погода в Киеве и области