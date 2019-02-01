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Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +8

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +8
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 1 лютого 2019 року на півночі, в центрі та місцями на заході України очікується сніг з дощем, температура повітря вдень підніметься до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході переважно без опадів, проте місцями можливий сніг з дощем, температура повітря вдень від +1 до +4, вночі від -4 до +1. На півночі України вдень від 0 до +3, вночі від -2 до +1. В центрі вдень від +2 до +4, вночі від -2 до +1.

У східних областях хмарно і без опадів, температура вдень від 0 до +4, вночі від -0 до -3. На півдні України вдень від +3 до +6, вночі від +1 до +3. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від +1 до +3.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +8Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +8

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 1 лютого очікується сніг з дощем, вдень від +1 до +3, вночі від -1 до +1, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +8

Фото: погода в Києві та області

В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах
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