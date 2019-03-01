Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +9

У Києві сніг, вдень до +2

Погода на сегодня: 1 марта 2019 года на севере, востоке и в центре Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе без осадков, температура воздуха днем от +2 до +9, ночью от -1 до +3. На севере Украины ожидается снег, днем от 0 до +4, а ночью от 0 до +2. В центре тоже сегодня снег, днем от +2 до +5, ночью от 0 до +4.

В восточных областях пройдет небольшой снег, температура днем от +2 до +5, ночью от 0 до +3. На юге Украины дожди с мокрым снегом, в Одесской и Николаевской областях без осадков, днем от +4 до +8, ночью от +1 до +5. В Крыму дождь, днем от +7 до +9, ночью от +2 до +4.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 1 марта снег, днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области