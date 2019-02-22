Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +7

У Києві вдень від -5 до -7

Погода на сегодня: 22 февраля 2019 года на западе и на юге Украины пройдет снег, в остальных областях без осадков, температура воздуха поднимется до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе почти во всех областях пройдет снег, температура воздуха днем от -5 до +1, ночью от -7 до +1. На севере Украины без осадков, днем от -3 до -7, ночью от -5 до -12. В центре снег ожидается только в Днепропетровской области, днем от -3 до -6, ночью от-4 до -8.

В восточных областях снег пройдет в Донецкой области, температура днем от -3 до -8, ночью от -5 до -8. На юге Украины снег, днем от -4 до +2, ночью от -6 до +1. В Крыму дожди, днем от +5 до +7, ночью от +5 до +7.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 22 февраля без осадков, днем от -5 до -7, ночью от -5 до -7, ветер северный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области