Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +17

Погода в Україні 14 квітня 2019 буде прохолодною, місцями очікуються дощі, а температура повітря вдень підніметься до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході хмарно, але без опадів, вдень від +8 до +15, вночі від +3 до +6. На півночі вдень від +7 до +13, а вночі від +3 до +6. У центрі дощі хмарно, вдень від +7 до +16, вночі від +2 до +7.

На сході очікуються дощі, вдень від +14 до +17, вночі від +4 до +7. На півдні пройдуть сильні дощі, вдень від +11 до +17, вночі від +6 до +9. У Криму також дощі, вдень від +14 до +16, вночі від +6 до +8.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 14 квітня хмарно, вдень від +7 до +9, вночі від +2 до +4, вітер північно-східний, 5-10 м/с.