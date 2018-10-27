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Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +19

Новини » Суспільство    27.10.2018 - 10:00
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощ, температура вдень до +14

Погода на сьогодні: 27 жовтня 2018 на заході і півночі очікуються дощі, на решті території України без опадів, температура повітря - від +11 до +19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Укргідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України очікуються дощі. Температура повітря вдень від +11 до +17, вночі від 2 до +4. На півночі мінлива хмарність, дощі, температура вдень від +11 до +14, вночі від +1 до +4.

В центральній частині без опадів, вдень від +11 до +14, вночі від +2 до +4. На сході без опадів, вдень від +11 до +14, вночі від +3 до +5.

На півдні без опадів, температура вдень від 16 до +19, вночі від +3 до +7.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +19

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +19Фото: прогноз на 27 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 жовтня вночі без опадів, вдень очікується дощ, вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні очікуються дощі, температура до +14 У Києві до кінця доби очікується сильний вітер
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