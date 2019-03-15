Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +10

У Києві сьогодні до +9

Погода на сегодня: 15 марта 2019 года на западе и востоке Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется до +10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе дожди, температура воздуха днем от +6 до +9, ночью от -1 до +3. На севере Украины сухо и малооблачно, днем от +5 до +9, а ночью от -2 до +2. В центре ясно, днем от +5 до +8, ночью от -1 до +1.

В восточных областях дожди, температура днем от +3 до +6, ночью от 0 до -2. На юге Украины днем от +7 до +10, ночью от -1 до +2. В Крыму днем от +7 до +9, ночью от 0 до +2.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 15 марта осадков не ожидается, днем от +7 до +9, ночью от 0 до +2, ветер южный 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области