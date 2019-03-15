Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +10

Фото: погода в Україні місцями буде дощовою (РБК-Україна)

У Києві сьогодні до +9

Погода на сьогодні: 15 березня 2019 року на заході і сході України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі, температура повітря вдень від +6 до +9, вночі від -1 до +3. На півночі України сухо і малохмарно, вдень від +5 до +9, а вночі від -2 до +2. У центрі ясно, вдень від +5 до +8, вночі від -1 до +1.

У східних областях дощі, температура вдень від +3 до +6, вночі від 0 до -2. На півдні України вдень від +7 до +10, вночі від -1 до +2. У Криму вдень від +7 до +9, вночі від 0 до +2.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 15 березня опадів не очікується, вдень від +7 до +9, вночі від 0 до +2, вітер південний 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області