Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +9

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сегодня: 21 февраля 2019 года на западе, севере и востоке Украины пройдет дождь, местами со снегом, температура воздуха поднимется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди со снегом, температура воздуха днем от +2 до +7, ночью от -1 до +2. На севере Украины без осадков только в Киевской области, днем от -2 до +1, ночью от -2 до +1. В центре осадки ожидаются в Черкасской и Полтавской областях, днем от -2 до +3, ночью от-2 до +1.

В восточных областях пройдет снег с дождем, температура днем от -1 до +6, ночью от -1 до +2. На юге Украины без осадков, днем от +4 до +9, ночью от -1 до +3. В Крыму днем от +5 до +7, ночью от 0 до +2.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 21 февраля без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области