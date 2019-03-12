Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +9

Погода в Україні 12 березня погіршиться через дощі зі снігом

Погода на сегодня: 12 марта 2019 года на всей территории Украины ожидаются дожди со снегом, температура воздуха днем поднимется до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе ожидаются дожди со снегом, температура воздуха днем от +3 до +9, ночью от -2 до +1. На севере Украины днем от +3 до +6, а ночью от -1 до -3. В центре преимущественно без осадков, днем от +4 до +6, ночью от -2 до +1.

В восточных областях ожидаются дожди со снегом, температура днем от +4 до +6, ночью от -1 до +1. На юге Украины днем от +4 до +7, ночью от 0 до +2. В Крыму днем от +5 до +7, ночью от +2 до +4.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 12 марта ожидается дождь со снегом, днем от +4 до +6, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области