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Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +6

Новини » Суспільство    29.12.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від 0 до -2

Погода на сьогодні: 29 грудня 2018 в Україні переважно дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -6 до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від +1 до +6, вночі від -1 до +3. У північних областях сніг, вдень від 0 до -6, вночі від 0 до -9. В центрі вдень від 0 до -3, вночі від 0 до -3.

На сході сніг, вдень від -2 до -5, вночі від -2 до -10. На півдні дощі з мокрим снігом, температура вдень від +2 до +5, вночі від 0 до +3. У Криму вдень від +4 до +6, вночі від +1 до +3.

Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +6Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +6

Фото: погода в Україні на 29 грудня 2018

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 29 грудня сніг, вдень від 0 до -2, вночі від 0 до -2. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +6Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +6

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