Погода на сьогодні: в Україні дощі, вдень до +13

Фото: погода в Україні буде дощовим (РБК-Україна)

У Києві сьогодні до +8

Погода на сьогодні: 16 березня 2019 року на території України пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі, температура повітря вдень від +7 до +11, вночі від -1 до +3. На півночі України вдень від +6 до +9, а вночі від -2 до +2. В центрі теж пройдуть дощі, вдень від +7 до +10, вночі від -1 до +2.

У східних областях дощі, температура вдень від +6 до +9, вночі від -1 до +2. На півдні України вдень від +9 до +13, вночі від 0 до +4. У Криму вдень від +10 до +12, вночі від 0 до +2.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 16 березня пройдуть дощі, вдень від +6 до +8, вночі від 0 до +2, вітер південно-західний 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області