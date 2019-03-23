Погода на сьогодні: дощі в Україні поступляться місцем заморозкам

Погода на сьогодні: 23 березня в Україні переважно без опадів, вночі місцями заморозки, температура повітря вдень підніметься до +16. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, вдень від +7 до +16, вночі від -3 до +3. На півночі України теж без опадів, вдень від +5 до +8, а вночі від -1 до +1. У центрі дощі пройдуть тільки в Дніпропетровській області, вдень від +4 до +8, вночі від -1 до +2.

На сході дощі, можливо з мокрим снігом, вдень від +3 до +7, вночі від -1 до +1. На півдні переважно сухо, вдень від +5 до +10, вночі від -2 до +4. У Криму вдень від +7 до +9, вночі від +2 до +4.

Фото: погода в Україні 23 березня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 березня сухо і хмарно, вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області 23 березня

За прогнозом синоптиків, мокрий сніг випаде на сході, у Запорізькій області та в Криму. На Лівобережжі буде хмарно, на решті території - суха і сонячна погода. У неділю, 24 березня, очікується невелике потепління, але місцями пройдуть дощі.