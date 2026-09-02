Погода "разделит" Украину пополам: где будут лить дожди, а какие области накроет жара

2 сентября погода в Украине переменчива: в одних регионах пройдет дождь, а в других синоптики обещают летнюю жару.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Фейсбуке.
2 сентября по всей Украине будет держаться переменная облачность.
В Прикарпатье и в большинстве центральных и северных областей местами пройдет кратковременный дождь. На остальной территории осадков не ожидается.
Ветер будет преимущественно западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Самый теплый день будет на юге и западе страны:
Днем осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
В Киеве днем воздух прогреется до 23-25 градусов, по области – до 22-27 градусов.
Напомним, в конце августа специалисты зафиксировали исторический минимум притока воды в Днестровское водохранилище за все время его работы.
Стало известно об угрозе ограничений водоснабжения в Калуше из-за критического обмеления Чечвинского водохранилища - по прогнозам, имеющихся запасов могло хватить всего на несколько суток.
Между тем 28 августа Днестр возле Залещиков Тернопольской области установил еще один антирекорд - расход воды в реке упал до самого низкого показателя за более чем столетие наблюдений.
Поэтому в регионе объявили самый высокий, коричневый уровень опасности.