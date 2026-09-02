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Погода "разделит" Украину пополам: где будут лить дожди, а какие области накроет жара

07:00 02.09.2026 Ср
2 мин
Лишь некоторые регионы минуют дожди
aimg Елена Чупровская
Фото: часть Украины накроют дожди (Getty Images)

2 сентября погода в Украине переменчива: в одних регионах пройдет дождь, а в других синоптики обещают летнюю жару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Фейсбуке.

Какая будет погода сегодня

2 сентября по всей Украине будет держаться переменная облачность.

В Прикарпатье и в большинстве центральных и северных областей местами пройдет кратковременный дождь. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Самый теплый день будет на юге и западе страны:

  • по большинству территории - 22-27 градусов;
  • в Закарпатье и в юго-восточной части страны - до 31 градуса;
  • в Карпатах - прохладнее, 17-22 градуса.

Фото: погода в Украине 2 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в Киеве

Днем осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В Киеве днем воздух прогреется до 23-25 градусов, по области – до 22-27 градусов.

Напомним, в конце августа специалисты зафиксировали исторический минимум притока воды в Днестровское водохранилище за все время его работы.

Стало известно об угрозе ограничений водоснабжения в Калуше из-за критического обмеления Чечвинского водохранилища - по прогнозам, имеющихся запасов могло хватить всего на несколько суток.

Между тем 28 августа Днестр возле Залещиков Тернопольской области установил еще один антирекорд - расход воды в реке упал до самого низкого показателя за более чем столетие наблюдений.

Поэтому в регионе объявили самый высокий, коричневый уровень опасности.

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