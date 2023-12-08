Погода не позавидуешь. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

"В северных, Винницкой и Харьковской областях снег, в большинстве центральных, восточных и южных областей снег и дождь, налипание мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении.

В западных областях без существенных осадков, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман. На дорогах большинства областей гололед.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в северных и западных областях днем 1-6° мороза, на остальной территории в течение суток 0-5° мороза, на юге страны 0-5° тепла, днем в Крыму 6-11° тепла.

Потепление и погода в Украине в ближайшие дни

На выходных осадки возможны лишь на востоке Украины. А с 11 декабря ожидается потепление, оттепель.

В общей сложности в декабре 2023 года в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее - в материале.